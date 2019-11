Sicilia, sfonda la porta a coltellate per aggredire la moglie: arrestato 39enne

Connect on Linked in

Sembrava una copia perfetta del film horror Shining quella che sarebbe avvenuta nei giorni scorsi a Siracusa.

Come in una famosa scena della pellicola diretta da Stanley Kubrick, in seguito ad una violenta lite familiare con il proprio marito, temendo per la propria vita una donna si sarebbe rifugiata all’interno della camera da letto chiudendosi a chiave.

In preda ad un’aggressiva rabbia però, secondo una ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe preso un grosso coltello cominciando a picchiare forte sula porta creandosi così pian piano un varco.

Solo grazie all’immediato intervento degli agenti, chiamati dai vicini che erano stati allertati dalle urla della povera vittima, sarebbe stato possibile fermare l’uomo prima che potesse accadere qualcosa di irreparabile.

Vedendo arrivare le forze dell’ordine dunque l’uomo, risultato poi essere in stato di ebrezza, avrebbe tentato di darsi alla fuga ma sarebbe stato prontamente bloccato dai polizotti ed infine denunciato per minacce aggravate con l’obbligo di allontanamento dall’abitazione.