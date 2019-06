Sicilia, sfondano vetrina e fuggono: preso un rapinatore

Print This Post

Gli uomini della polizia di stato di Palermo hanno arrestato nella giornata di ieri un 25enne con l’accusa di furto aggravato.

A quanto pare il giovane, insieme ad un complice non ancora identificato, avrebbe sfondato con una Fiat 500 rubata la vetrina del negozio di abbigliamento Plo Pli, tra viale Lazio e via Aquileia, sito nel capoluogo siciliano.

Una volta all’interno dell’esercizio commerciale, i banditi avrebbero arraffato quanti più capi di abbigliamento possibile per poi darsi alla fuga.

Sfortuna per uno dei due ha voluto però che una pattuglia della polizia passasse proprio nei paraggi avviando così un lungo inseguimento per le vie del quartiere Zen terminato con il fermo del ragazzo.

Una volta riportato l’ordine, tutta la refurtiva è stata consegnata al proprietario mentre il malvivente è stato accompagnato in commissariato per gli accertamenti di rito.