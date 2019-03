Sicilia, sfruttava i propri operai: arrestato Notaio per caporalato

Connect on Linked in

Un notaio di 52 anni originario di Valledolmo, paese in provincia di Palermo, è stato posto ai domiciliari per i reati di sfruttamento del lavoro, caporalato, estorsione in concorso con un proprio collaboratore, quest’ultimo indagato in stato di libertà.

Secondo l’accusa, l’uomo pare che abbia sfruttato gli operai

della sua azienda agricola non solo sottoponendoli a turni di lavoro

massacranti, 12-13 ore al giorno, ma conferendo inoltre delle retribuzioni inferiori

rispetto a quanto previsto dal contratto lavorativo, 25 euro giornalieri anziché

i 65 come riportato in busta paga, minacciando licenziamenti se i lavoratori

non gli avessero restituito la differenza degli assegni mensili versati.

Una volta accertati tali violazioni da parte degli uomini dell’arma dei

carabinieri, il gip del tribunale di Termini Imerese ha dunque emesso il provvedimento

di custodia cautelare ai domiciliari.

Di Pietro Geremia