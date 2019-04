Sicilia, sfruttavano manodopera: arrestati 2 imprenditori

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della polizia di stato di Ragusa, insieme ai colleghi del commissariato di Comiso, hanno arrestato nella giornata di ieri due imprenditori locali per sfruttamento della manodopera.

Secondo quanto emerso dalle indagini pare che i due, soci di tre aziende florovivaistiche a Scicli, abbiano messo sotto contratto 14 operai evitando di versargli lo stipendio per intero oltre a non fargli rispettare le norme di sicurezza per il lavoro.

Solo in controlli degli agenti delle squadre mobili hanno dunque evidenziato lo stato indecente nel quale i lavoratori, per maggior parte romeni ed extracomunitari provenienti dal Centro Africa, vivevano costatando la trasformazione di alcuni magazzini ed immobili fatiscenti in abitazioni prive nelle elementari condizioni igienico sanitarie.