Sicilia, Sgarbi: “Adesso basta, mi dimetto da assessore”

Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue dimissioni. Quello che oramai si può considerare come l’ex assessore ai Beni culturali in Sicilia, in una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, dove ha visitato la mostra “Sicilie pittura fiamminga”, ha dichiarato ai cronisti la sua volontà di lasciare la guida di uno degli assessorati più importanti e strategici siciliani:

“Consegno oggi la lettera di dimissioni al mio capo di gabinetto, non voglio avere alcun rapporto con Musumeci che è un gran maleducato”.

“Darò le consegne a Sebastiano Tusa – continua Sgarbi -, il nome del mio successore che ho concordato con Gianfranco Miccichè, entro Pasqua. Spero sia lui ovviamente il nuovo assessore ai Beni culturali”.

Di Pietro Geremia