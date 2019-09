Sicilia, sgominata gang spacca vetrine: 9 gli arrestati di cui 3 minori

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della polizia di Stato di Palermo hanno arrestato 9 componenti di una gang accusati di furti e rapine a negozi del centro città.

Stando a quanto emerso dall’operazione “Gold Nigh” pare che la banda, composta principalmente da 3 maggiorenni e 2 minorenni più altri complici a rotazione, utilizzasse scooter rubati e schede telefoniche al fine di preparare i colpi avviando dapprima degli accurati sopralluoghi per poi agire con mazze e spaccare le vetrine degli obiettivi riuscendo così a trafugare, tra le altre cose, alcuni oggetti in oro per un valore di 35 mila euro.

Una volta sgominata la baby gang ed accertate le responsabilità, il Gip del tribunale di Palermo e del tribunale dei minorenni avrebbero emesso le ordinanze cautelari nei confronti dei responsabili immediatamente eseguite dagli agenti palermitani.