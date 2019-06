Sicilia, si apposta sotto casa dell’ex impedendole di uscire: arrestato 28enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella giornata di ieri un 28enne per il reato di atti persecutori.

Tutto sarebbe partito in seguito ad una denuncia ai militari da parte di una ragazza di 33 anni che, dopo aver troncato la propria storia d’amore con il suo ex, sarebbe stata perseguitata con telefonate e messaggi arrivando addirittura ad essere pedinata in ogni suo spostamento da parte del 28enne.

Il comportamento persecutorio sarebbe andato avanti per giorni al punto tale da impedire letteralmente alla povera vittima di uscire dal proprio appartamento per timore di incontrare l’ex fidanzato che nel frattempo si era appostato notte e giorno sotto casa sua nel tentativo di approcciarla e ritentare di riallacciare il rapporto ormai logoro.

Impaurita per la determinazione dimostrata dall’uomo, la donna avrebbe dunque chiamato il 112 consentendo l’intervento nel giro di pochi minuti di una pattuglia del pronto intervento che, giunta sul posto, non ha potuto far altro che beccare il flagrante il molestatore arrestarlo per persecuzione e stalking.

Svolte le formalità di rito, l’arrestato è stato dapprima rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza per poi essere scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo.