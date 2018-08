Sicilia, si avvicina troppo alla riva: Yacht affonda a Favignana

Durante le feste, che siano invernali o (come in questo caso) estive, per via della goliardia del momento si è portati a eccedere e a peccare di prudenza perdendo così contatto con le regole di sicurezza messe apposta per salvaguardare la propria salute e che, se vengono trasgredite, possono arrivare a causare un pericolo per se e per gli altri. Lo sanno bene i proprietari di un’imbarcazione i quali, nella giornata di ieri, avvicinandosi troppo alla riva sono finiti in una secca. La neve, uno yacht di ben 15 metri, si è dunque arenata ed infine affondata a largo dell’isola di Favignana, nelle Isole Egadi. Gli occupanti, cinque adulti e due minori, tutti di Palermo, sono soccorsi dagli uomini della Guardia costiera e dell’Area marina protetta. Vuoi per l’esperienza, che per il disastro combinato, di certo sarà un ferragosto che i proprietari non si dimenticheranno facilmente.

Di Pietro Geremia