Sicilia, si barrica in casa e minaccia figlia con machete: arrestato dai carabinieri

Una giornata di pura paura quella vissuta nella giornata di ieri a Giarre, paese in provincia di Catania.

Una donna si era recata in visita presso l’abitazione in cui il proprio padre, sottoposto a cure per disturbi mentali , abitava in seguito alla separazione con la moglie.

Una volta giunta nell’appartamento dell’uomo però, questi avrebbe cominciato a minacciarla di morte brandendo un grosso machete tra le mani e rinchiudendola all’interno.

Nonostante il clima di terrore venutosi ad instaurare la donna avrebbe la forza di chiamare i carabinieri della locale compagnia i quali si sarebbero precipitati sul posto e, dopo alcuni tentativi d infruttuosa trattativa, avrebbero fatto irruzione all’interno dell’abitazione riuscendo così a neutralizzarlo.

Riportato l’ordine e terminate le formalità di rito l’uomo è stato condotto presso il carcere etneo di piazza Lanza su disposizione dell’autorità giudiziaria.