Sicilia, si finge invalido per 12 anni: beccato mentre coltiva la terra

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Palermo hanno notificato ad un allevatore di 60 anni una informazione di garanzia per il reato di truffa aggravata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, pare che l’uomo si sarebbe finto invalido per ben 12 anni percependo una pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento e riuscendo grazie ad un’incredibile capacità interpretativa e attoriale ad ingannare periti e medici nominati dal Giudice, nonché quest’ultimo stesso, nel corso del procedimento per l’ottenimento dell’invalidità.

Dagli accertamenti il 60enne, che svolgeva quindi lavori di fatica nonostante per la giustizia non sarebbe stato in grado, si sarebbe intascato senza averne diritto ben 85 mila euro che sono stati prontamente sequestrati dai militari.