Sicilia, si finge sordomuta e chiede elemosina: denunciata 21enne

Gli uomini della polizia municipale di Taormina hanno denunciato nei giorni scorsi una 21enne di origini romene per il reato di furto.

A quanto pare la giovane, domiciliata a Catania, sarebbe stata beccata dalle forze dell’ordine mentre fingeva di essere sordomuta chiedendo così a turisti e residenti soldi per associazioni inesistenti. La segnalazione ai vigili è arrivata mediante una collaborazione, avviata mesi fa, con i commercianti locali i quali attraverso un gruppo WhatsApp hanno dunque spiegato che vi era una giovane in piazza IX aprile che si avvicina a numerosi turisti e, simulando di essere sordomuta, chiedeva aiuti economici per fantomatiche associazioni.

Una volta colta in flagrante proprio mette riceveva 10 euro da un uomo, la 21enne è stata bloccata e denunciata all’autorità giudiziaria.