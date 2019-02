Sicilia, si finge tassista e stupra una ragazza: condannato a 10 anni

Print This Post

Il tribunale di Palermo ha condannato nei giorni scorsi il pregiudicato e disoccupato Martino Biuso a 10 anni e 6 mesi di reclusione con l’accusa di sequestro di persona, rapina e violenza sessuale nei confronti di una turista inglese 23enne.

I fatti risalgono al maggio 2017 quando la ragazza che si era allontanata dal gruppo di amiche dopo una discussione aveva scambiato l’auto di Biuso per un taxi salendo dunque dietro e comunicando l’indirizzo di casa.

L’uomo però, approfittando della situazione, l’avrebbe portata in una zona isolata nei pressi del Forum dove l’avrebbe violentata e depredata del cellulare. In seguito agli abusi, la povera turista è stata lasciata ferita per strada dove una guardia giurata l’avrebbe trovata, soccorsa e portata alla polizia.

Di Pietro Geremia