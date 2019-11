Sicilia, si finge venditore di opere d’arte e truffa anziani: arrestato dai carabinieri

Connect on Linked in

Un ennesimo colpo ai truffatori è stato

messo a segno nei giorni scorsi in Sicilia.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri

appartenenti alla Stazione di Ragusa Principale hanno infatti arrestato un soggetto

intento a prendere di mira gli anziani.

Nel dettaglio, pare che l’uomo si presentasse

alle proprie vittime, residenti per lo più in villette o case fuori dal centro

abitato, come un venditore di opere d’arte di altissimo valore che invece non

erano altro che falsi per i quali richiedeva un’esosa quantità di denaro.

Solo grazie ad un’approfondita e sofisticata indagine è stato dunque possibile

per i militari individuare l’autore delle truffe ai pensionati assicurandolo

così alla giustizia.