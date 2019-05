Sicilia, si finge vittima di usura e incassa soldi dallo stato: condannato agente di commercio

Connect on Linked in

I giudici del tribunale di Marsala nella giornata di ieri hanno condannato un agente di commercio del posto a 5 anni di carcere per bancarotta fraudolenta.

A quanto pare l’uomo era l’amministratore della Kemical Green, un’azienda che sarebbe stata portata al fallimento per via di gravi perdite dovute, secondo l’imputato, a vendite di prodotti sottoprezzo nel periodo in cui sarebbe stata “vittima di usura“ motivazioni che hanno portato a introdurre nel bilancio aziendale dei fondi statali di solidarietà per un complessivo di 200 mila euro.

Ma stando a quanto emerso dalle indagini degli inquirenti pare che si sia trattata di una grande truffa ai danni dello Stato col fine di acquistare un immobile a Montepulciano, in provincia di Siena.

In seguito alla sentenza il tribunale ha dunque disposto la confisca dell’abitazione acquistata dall’uomo in Toscana oltre a infliggergli 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 4 dall’esercizio di attività commerciale.