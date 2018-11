Sicilia, si fingeva 12enne per adescare minorenni in chat: arrestato uomo di 43 anni

Print This Post

La procura della repubblica di Caltanissetta avrebbe indagato un uomo 43enne originario della provincia Sassari nell’ambito di un’indagine su reati pedopornografici.

A quanto pare infatti l’uomo, incensurato, si sarebbe finto un 12enne con il subdolo fine di adescare dei minorenni in chat attraverso un programma che modifica l’aspetto reale della persona trasmettendo quindi alle potenziali vittime il volto di una ragazzina di 12 anni riuscendo ad entrare dunque in contatto con dei minori chiedendo loro, in alcuni casi, di spogliarsi davanti alla webcam.

Un piano fortunatamente sventato grazie alle solerti indagini compiute dagli agenti della Polizia Postale di Catania sotto la direzione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni i quali hanno fatto dunque piombare nella casa dell’orco i colleghi della Voltanti sequestrando

pc, tablet e smartphone.

Di Pietro Geremia