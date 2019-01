Sicilia, si fingeva carabiniere per raggirare vecchiette: arrestato truffatore seriale

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Ragusa hanno arrestato un napoletano con laccusa di truffa ai danni di anziane signore.

A quanto pare, l’uomo si sarebbe spacciato telefonicamente talvolta per un avvocato e altre volte per un maresciallo chiedendo 5mila euro per risarcire la vittima di un incidente stradale causato dal nipote privo di copertura assicurativa e che per questo era in stato di fermo in caserma e non poteva avere contatti telefonici.

In alcuni casi il truffatore seriale era arrivato a chiedere addirittura la mastodontica cifra di 30.000 euro, accordandosi in alcuni casi anche con oggetti in oro.

Solo grazie alla denuncia di una delle vittime la polizia iblea ha potuto dunque avviare le indagini riuscendo adire ammanettare l’uomo di origini napoletane il quale sarebbe riuscito ad intascare fino ad ora ben 25 mila euro in 4 truffe accertate.

Di Pietro Geremia