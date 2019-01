Sicilia, si getta dal quinto piano: deceduto 49enne

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Palermo, nella zona viale Lazio.

A quanto pare, verso le 9 del mattino un uomo di 49anni avrebbe deciso di porre fine alla sua vita lanciandosi dal quinto piano di un palazzo sito in via Aspromonte.

Immediatamente dopo lo schianto al suolo, sul posto si sono recati i soccorritori del 118 che nulla hanno purtroppo potuto fare per tenere in vita il suicida, deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’estremo gesto anche gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno avviato le indagini atte a capire le motivazioni che abbiano spinto l’uomo, che lascia moglie e due figli, al suicidio. In questi casi, si ricorda che è attivo il numero gratuito 800 011 110 a cui rispondono persone qualificate che possono fornire un supporto psicologico.

Di Pietro Geremia