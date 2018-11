Sicilia, si guasta la macchina in autostrada nell’ora della poppata: polizia soccorre neo genitori

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Lentini hanno dovuto prestare un soccorso decisamente fuori dall’ordinario.

Mentre si trovavano in un normale controllo di pattuglia sull’autostrada Siracusa-Catania, gli agenti della Polstrada hanno notato in una piazzola di sosta un veicolo fermo e con lo sportello posteriore aperto in evidente bisogno di soccorso.

Fermatisi per controllare la situazione i poliziotti hanno trovato all’interno dell’automobile una donna in chiaro stato di agitazione non solo per via del fatto che il marito si era allontanato per chiedere soccorsi, ma sopratutto perché il guasto meccanico le aveva impedito di utilizzare lo scalda-biberon e di nutrire il proprio neonato che continuava a piangere perché affamato.

Dopo aver calmato la donna, gli agenti le hanno dunque permesso di utilizzare la presa di corrente della loro autovettura così da permettere alla madre di scaldare il latte per il piccolo, in fremente attesa della sua poppata.

Risolto il problema del pasto, la famiglia è finalmente riuscita a rimettersi in viaggio per l’ospedale Garibaldi di Catania dove il neonato aveva una visita alla quale sottoporsi.

Di Pietro Geremia