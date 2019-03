Sicilia, si innamora di un uomo e lo perseguita per 8 anni: divieto di avvicinamento per una donna

Print This Post

Gli agenti della polizia di Stato di Messina hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di una 51enne colpevole di aver perseguitato un uomo per ben 8 anni.

A quanto pare, la donna si era perdutamente invaghita del proprio amato il quale però non ha mai corrisposto i continui e insistenti approcci.

Il continuo rifiuto da parte dell’uomo ha così suscitato nella sua stalker una sorta di ossessione amorosa inducendola ad iniziare a perseguitarlo al punto tale da essersi reso necessario per tre volte l’intervento delle volanti delle forze dell’ordine culminate in una denuncia per aggressione da parte dell’uomo che ha portato dunque il gip del tribunale messinese alla disposizione di un divieto di avvicinamento, del proprio oggetto del desiderio mantenendo una distanza minima di 200 metri.

Di Pietro Geremia