Sicilia, si lancia dal balcone di casa: deceduto 35enne

Una terribile tragedia quella che ha avvolto la città di Palermo nel weekend appena trascorso.

Un uomo di 35 anni originario del posto, per ragioni ancora da comprendere, avrebbe deciso di togliersi la vita gettandosi dal balcone della propria abitazione.

Il fattaccio è avvenuto in zona Libertà, precisamente in via XX Settembre, dove a nulla sono servite le due ambulanze del 118 immediatamente intervenute sul posto in seguito il salto nel vuoto del povero suicida.

Sul caso hanno avviato un’indagine gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale stazione.