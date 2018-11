Sicilia, si reca in campagna e precipita in un burrone: deceduto 51enne

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Zafferia, paese in provincia di Messina.

A quanto pare un uomo di 51 anni avrebbe avuto un drammatico incidente che gli sarebbe costato purtroppo la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre l’uomo sarebbe uscito da casa per recarsi presso la propria campagna a prendersi cura degli animali del suo allevamento, per cause ancora da accertare, sia precipitato all’interno di un burrone poco dopo essere sceso dalla propria auto.

Dopo aver scoperto il corpo dell’uomo sono stati avvisati immediatamente i soccorritori del 118 che, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In loco si sono recati anche gli uomini della polizia Scientifica i quali hanno predisposto un’autopsia al fine di accertare le cause che hanno portato alla caduta dell’uomo. Di Pietro Geremia