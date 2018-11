Sicilia, si scaglia contro i familiari e poi si fracassa la testa al muro: arrestato 33enne

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Piazza Armerina, paese in provincia di Enna, hanno arrestato il 33enne M.M.C. per i reati di maltrattamenti e minacce in famiglia e di resistenza a pubblico ufficiale.

A quanto pare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe che per futili motivi sia andato in escandescenza contro i propri i genitori e contro il fratello con i cui conviveva, iniziando ad aggredirli e minacciarli.

Spaventati per la furia del 33enne, i familiari hanno dunque chiamato i militari che si sono immediatamente precipitati presso l’abitazione sita in contrada Sambuco dove, con estrema fatica per via dell’impetuoso carattere, sono riusciti a immobilizzarlo.

Durante le fasi dell’aggressione inoltre sembra che l’uomo abbia compiuto addirittura degli atti di autolesionismo sbattendosi la testa contro degli infissi, motivo per il quale una volta portato all’ospedale di Piazza Armerina è stato piantonato per tutto il tempo delle analisi.

Svolte le formalità di rito, l’uomo è stato infine arrestato e condotto in carcere su disposizione del Tribunale di Enna.

Di Pietro Geremia