Sicilia, si schianta contro muro: deceduto imprenditore 47enne

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto sul lungomare Fata Morgana, a Mazara del Vallo.

Un 47enne originario del posto, di professione imprenditore, si trovava alla guida del proprio Citroen C3 Pluriel quando, per cause ancora da accertare, avrebbe finito con lo schiantarsi contro il muretto che separa la spiaggia dalla strada.

In seguito all’incidente automobilistico si sarebbero recati sul

posto i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che costatarne la

morte.

Nel luogo della tragedia anche i vigili urbani che hanno avviato i rilievi di

rito atti ad accertare le cause che hanno portato l’uomo al mortale schianto.