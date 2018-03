Sicilia, si scontrano 3 auto lungo la SS 189: ferite 4 persone

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Brutto incidente stradale sulla Agrigento-Palermo che ha visto il ferimento di 4 persone.

Gli automobilisti si trovavano all’altezza del bivio per Comitini quando, per cause ancora sconosciute, 3 auto, un’Alfa 147, una Bmw ed una Wolkswagen Golf si sono scontrate tra di oro.

Subito arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato tutti i feriti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per una donna, ferite più serie a causa delle lesioni sparse su tutto il corpo.

Del fatto si stanno occupando le forze dell’ordine giunte sul luogo del sinistro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato