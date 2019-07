Sicilia, si tuffa dal molo ma non riesce a tornare a riva: deceduto 79enne

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nei giorni scorsi a Vittoria.

Un uomo di 79 anni si era recato presso il molo di levante di Scoglitti, frazione marinara del paese del Ragusano, per godersi alcune ore di relax.

Vinto dall’arsura estiva, il pensionato avrebbe decido di tuffarsi a mare direttamente dalla banchina marinara con il chiaro intento di farsi una nuotata rinfrescante ma, per cause da accertare, pare che non sia più riuscito a tornare a riva forse perché colto da malore.

Ad accorgersi della drammatica situazione sono stati due medici i quali, una volta averlo recuperato dall’acqua, avrebbero provato una rianimazione cardio-polmonare senza purtroppo alcun esito positivo.