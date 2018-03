Sicilia, Silvana Saguto espulsa dalla magistratura

Print This Post

Di certo non è una buona pasqua quella per l’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto.

La sezione disciplinare del Csm infatti ha imposto la rimozione dai ranghi della magistratura per la Saguto tutt’ora sotto processo a Caltanissetta per la gestione dei beni confiscati alla mafia e le nomine di amministratore giudiziario, che – secondo l’accusa – avrebbero favorito anche familiari e amici.

Il provvedimento del Csm è impugnabile di fronte alle sezioni unite civili della Cassazione.

Di Pietro Geremia