Sicilia, simulavano falsi incidenti: arrestati due truffatori

Gli uomini della Polizia di Stato di Ragusa hanno arrestato nella giornata di ieri 2 truffatori seriali per i reati di truffa e tentata truffa.

Ne dettaglio i due, padre e figlio rispettivamente di 69 e 34 anni, pare che siano diventati dei veri e propri ‘professionisti’ nel simulare finti incidenti con una tecnica degna di Mandrake: i sospetti chiamavano le proprie vittime spacciandosi per l’avvocato o per appartenenti alle forze dell’ordine chiedendo 10.000 euro per risarcire la vittima di un incidente stradale causato dal figlio, con un’auto priva di copertura assicurativa per la quale era posto in stato di fermo in caserma e non poteva avere contatti telefonici con i familiari, in modo tale da evitargli il procedimento penale.

Nel caso in cui le vittime non avessero avuto il denaro contante i truffatori, evidentemente di bocca buona, si accontentavano di oggetti in oro per poi dileguarsi nel nulla.

Solo dopo una solerte indagine degli agenti durata mesi è stato dunque possibile risalire e catturare ai due sospetti presso la loro abitazione a Napoli ponendo così fine alla serie di truffe ai danni degli anziani.