Sicilia, Sinalp : “A rischio il diritto dei siciliani di curarsi nelle strutture del Nord Italia”

Riceviamo e pubblichiamo una una della direzione regionale Sinalp.

“I siciliani rischiano di non poter più scegliere, per legge, dove farsi curare. Vietati i viaggi della speranza. La Conferenza Stato Regione convocata e presieduta dal Ministro per affari regionali e le autonomie di giorno 21 marzo 2018 ha ritenuto che sono in troppi i cittadini del sud che decidono di migrare al Nord per farsi curare incidendo per circa 4 miliardi di euro pel garantire il servizio o per come la vediamo noi, per garantire il diritto alla salute. Di certo questi viaggi non vengono fatti per divertimento, ma sono la diretta conseguenza della mala gestione della sanità e dei minori finanziamenti erogati agli ospedali del Sud Italia.

Il Governo Gentiloni come ultimo regalo prima di togliere le tende ha deciso di attuare dei tagli alla sanità delle regioni, in modo che quest’ultime non siano più in grado di ospitare i malati provenienti da altre regioni.

Il tutto deciso lontano dai media e senza interpellare i cittadini.

Il Governo Italiano invece di guardare, in un’ottica di miglioramento sociosanitario, al futuro dei suoi cittadini torna indietro. Inoltre a causa di questa decisione ne risentirà anche l’indotto come alberghi e i negozi che si trovano nelle città con le strutture più all’avanguardia e preferite dai pazienti.

Secondo le decisioni che sono stata prese, le regioni più arretrate e degradate dal punto di vista sanitario, non potranno più alzare il livello di qualità degli ospedali, ma sostanzialmente chiudere abbandonando i propri cittadini al loro destino, mentre le regioni più strutturate dal punto di vista sanitario non potranno più ricevere pazienti provenienti da altre regioni.

Il settore in questione vede coinvolti circa 380.000 siciliani che ogni anno sono costretti al viaggio della speranza verso il nord più attrezzato e con più finanziamenti.

A questo punto sorge spontaneo chiederci, ma il nostro Assessore alla Salute è a conoscenza di quanto sta succedendo? Il nostro Presidente della Regione Siciliana in qualità di componente della Commissione Stato Regioni giorno 21 marzo era presente?

Che strategia vuole adottare per bloccare questa assurdità normativa che si sta mettendo in campo?

Questa strategia politica è inaccettabile in qualsiasi paese “normale”, invece di lavorare per migliorare il livello medio delle regioni che hanno più difficoltà ed elevarle nella qualità dei servizi e delle prestazioni, si mettono blocchi e filtri, riducendo anche i finanziamenti, alle aziende ospedaliere all’avanguardia con l’aggravante che il tutto si sta svolgendo senza che l’opinione pubblica sia stata informata, togliendo ai cittadini la possibilità di poter scegliere i centri ospedalieri più evoluti.”

La Direzione Regionale Sinalp

