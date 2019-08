Sicilia, sindaco di Montelepre si attiva contro gli zozzoni

Connect on Linked in

Un primo cittadino che ha deciso di far guerra in prima persona quello di Montelepre, in provincia di Palermo.

Il primo

cittadino Maria Rita Crisci si sarebbe messo in gioco in prima persona mettendosi

per le strade, insieme ai vigili urbani, alla ricerca di cumuli di spazzatura

per poi aprire e cercare indizi sullo zozzone di turno che avrebbe sporcato a

terra.

Le indagini sugli incivili poste in essere da parte del sindaco monteleprino ha

così permesso di individuare gli illeciti commessi dagli sporcaccioni a cui l’amministrazione

sembra non dare mai tregua.