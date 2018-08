Sicilia, “sono della Curia”: catturato truffatore che vendeva biglietti falsi per la messa del Papa

Un uomo originario di Palermo è stato catturato dalle forze dell’ordine in seguito ad una truffa fortunatamente mal riuscita. A quanto pare infatti, sembra che il truffatore si spacciasse per un un uomo della Curia di Palermo proponendo ai fedeli la vendita dei biglietti per assistere alla messa al Foro Italico per la visita del Papa a Palermo il prossimo 15 settembre. Un sistema che a quanto pare non è stato ben congegnato e che ha dunque fatto insospettire gli stessi fedeli, i quali hanno segnalato il caso all’organizzazione della manifestazione che ha presentato denuncia. Donde evitare ulteriori truffe, il sito papafrancescoapalermo.it. con un post, ha sottolineato che “I pass di accesso al prato del Foro italico per assistere alla celebrazione Eucaristica che il Santo Padre Francesco presiederà il prossimo 15 settembre 2018, in occasione della visita pastorale a Palermo, sono assolutamente gratuiti. I permessi – dice dunque il sito – saranno concessi dalla Segreteria organizzativa, secondo i criteri che saranno comunicati tramite i canali di informazione della Curia Arcivescovile”.

Di Pietro Geremia