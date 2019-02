Sicilia, sorpresi a rubare in un negozio: arrestate tre persone

Print This Post

I carabinieri della Compagnia di Cefalù impegnati in un servizio di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, hanno arrestato in flagranza di reato: Fassari Gaetano, nato e residente a Catania, classe 1993, Vecchio Antonino, nato e residente a Lentini (Sr), classe 1990 e Guedjar Mohamed Reda, nato in Marocco il 15 ottobre 1987, residente a Scordia (Ct).

I tre volti noti alle forze dell’ordine sono stati sorpresi dopo aver asportato 60 euro dal registratore di cassa, 137 bottiglie di superalcolici e altri generi alimentari per un valore complessivo di circa 5.000 € da un noto esercizio commerciale in contrada Santa Lucia snc di Cefalù.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto. Gli arrestati giudicati con il rito direttissimo, a seguito di convalida dell’arresto sono stati: Fassari Gaetano tradotto in carcere, Vecchio Antonino sottoposto agli arresti domiciliari e Guedjar Mohamed Reda all’obbligo di dimora.