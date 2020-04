Sicilia, sospesa l’attività di un bar sospetto ritrovo di pregiudicati

Connect on Linked in

Al termine di una attività di monitoraggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno apposto i sigilli ad un noto bar del lungomare di Fondachello di Mascali, notificando un provvedimento emesso dal Questore di Catania su proposta dell’Arma, che, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha ordinato la sospensione delle autorizzazioni per la gestione dell’attività commerciale pubblica per 7 giorni.

Il provvedimento in questione, così come quello eseguito nell’ottobre del 2018 in altro bar ritrovo di Riposto, si inserisce nella medesima ottica di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul litorale jonico-etneo. Il decreto trae origine dai numerosi controlli all’interno e nei pressi del bar di Fondachello di persone pregiudicate per reati contro la persona, il patrimonio o inerenti armi e stupefacenti.

Proprio il bar pasticceria di via Spiaggia, nell’estate 2019, è stato teatro di una rissa nel corso della quale è stato danneggiato il locale, uno degli avventori coinvolto nella baruffa si era reso protagonista usando un bastone, lite sedata poi dai militari della Stazione di Mascali che hanno arrestato tre persone.

La situazione complessiva ha configurato il locale di Fondachello come “occasione necessaria per un’aggregazione adatta al successivo sviluppo della contesa e, quindi, fattore di pericolo per l’ordine pubblico”, così come recita il Consiglio di Stato in una sentenza a riguardo.

I Carabinieri, dopo aver notificato il provvedimento al titolare, hanno di fatto sospeso ogni operazione di gestione dell’esercizio pubblico.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/320139/fondachello-sospesa-l-attivita-di-un-bar-sospetto-ritrovo-di-pregiudicati.html)