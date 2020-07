Sicilia, sostanze dopanti in alcune palestre: chiesto il rinvio a giudizio per 14 soggetti

Print This Post

Nei giorni scorsi è stato chiesto da parte della Procura di Gela il rinvio a giudizio per 14 persone accusate di a vario titolo, di ricettazione, utilizzo o somministrazione di farmaci di altre sostanze al ne di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Secondo quanto emerso dalle indagini poste in essere dagli agenti pare infatti che alcuni atleti di palestre di Gela e di Vittoria, in un periodo di tempo dal novembre 2017 a luglio 2018, abbiano commerciato alcune sostanze dopanti quali Androstenedione, Testosterone e Mesterolone per alterare le prestazioni agonistiche e la massa muscolare di atleti o soggetti frequentatori di circoli sportivi.

Una volta terminati gli accertamenti per i 14 protagonisti della storia è stato chiesto il rinvio a giudizio.