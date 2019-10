Sicilia, spacciatore 25enne morde carabiniere durante operazioni di arresto

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato un 25enne del posto per i reati di violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

A quanto pare

il giovane sarebbe stato beccato dai militari etnei in una via solitamente

frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti in atteggiamenti altamente

sospetti incrementati dalla sua maldestra fuga alla vista delle forze dell’ordine.

Una volta acciuffato il ragazzo avrebbe dimostrato una forte resistenza ai

carabinieri arrivando addirittura a mordere al petto un tutore della legge con

lo spalleggiamento dei propri familiari che nel frattempo spintonavano i

militari per evitare l’arresto.

Solo dopo essere riusciti a calmare gli animi dei presenti il 25enne è stato

portato in caserma dove, eseguite la perquisizione personale che avrebbe

consentito di rinvenire addosso al soggetto circa dieci grammi di marijuana già

“steccata” e numerose banconote di piccolo taglio, saebbe stato posto agli

arresti domiciliari.