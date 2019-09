Sicilia, spara a cane randagio entrato nel suo terreno: denunciato 73enne

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi un 73enne originario di Piazza Armerina è stato denunciato dagli uomini dell’arma dei carabinieri del posto per aver sparato ad un cane randagio perché entrato nella sua proprietà.

Secondo quanto riportato dal Wwf Sicilia centrale pare che ad avvertire gli spari siano stati alcuni passanti i quali avrebbero immediatamente allertato il 112 facendo così venire sul posto i militari della locale compagnia.

Una volta costatato l’accaduto, insieme al personale veterinario dell’ASP di Enna che ha prestato le prime cure al cane ferito, i rappresentanti delle forze dell’ordine avrebbero dapprima ritirato in via precauzionale tutte le armi in possesso all’anziano, consistenti in ben 5 fucili e numerose cartucce da caccia regolarmente detenute, e successivamente lo avrebbero denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

“Abbiamo già dato mandato al nostro ufficio legale di predisporre tutti gli atti necessari affinché l’Associazione si possa costituire, presso il Tribunale di Enna, come parte civile nel processo che dovrà giudicare le penali responsabilità dell’uomo; ai cittadini più sensibili chiediamo di segnalare sempre ogni abuso e maltrattamento sugli animali” ha dichiarato la vicepresidente del Wwf Sicilia Centrale, Anna Schirò.

