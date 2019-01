Sicilia, spara in casa e minaccia madre e carabinieri: arrestato 40enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Francofonte, paese in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 40enne per i reati di violenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e maltrattamenti familiari.

Nel dettaglio, pare i militari siano intervenuti in seguito d una chiamata in cui si denunciavano alcuni colpi di pistola sparati dopo una forte lite in famiglia.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno appurato che all’interno dell’abitazione si stesse effettivamente consumando una baruffa tra una donna e il proprio figlio 40enne pregiudicato, che si era trasferito a casa dell’anziana madre dopo la separazione dalla moglie e che, nell’impeto della rabbia, aveva fatto appunto esplodere alcuni colpi d’arma da fuoco, minacciando tra l’altro di morte anche i carabinieri intervenuti.

Una situazione a rischio tragedia che però, grazie alla grande professionalità delle forze dell’ordine, è stata sedata in men che non si dica con la neutralizzazione dell’uomo, che in casa deteneva due pistole giocattolo prive di tappo rosso e di circa 20 cartucce per le armi, e il suo arresto su disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.

Di Pietro Geremia