Sicilia, speleologa si perde nelle Madonie: salvata dai soccorritori

Decisamente un brutto weekend quello che ha visto come protagonista una speleologa di 42 anni originaria di Brolo, in provincia di Messina.

La donna, in seguito ad una escursione con altri otto compagni, pare che avendo messo in piede in fallo sia scivolata procurandosi la sospetta frattura di una gamba dentro l’Abisso del Vento, sulle Madonie, a ben cento metri di profondità.

Una volta lanciato l’allarme da parte dei compagni sul posto si sono precipitati i soccorritori del Cnsas, corpo specializzato nel soccorso in ambiente impervio, che insieme a due medici e alla X delegazione speleo giunta da Catania, sono riusciti dopo svariate ore e ad una una temperatura inferiore ai 10 gradi con l’umidità oltre l’80%, a salvare la 42enne.

Di Pietro Geremia