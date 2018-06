Sicilia, “Spettacolo hot” a San Cipirello, il sindaco su Facebook: “Chiedo scusa a tutti”

Print This Post

“Purtroppo da due giorni si parla di una manifestazione che ha portato tante discussioni. Chiedo scusa a tutti per quello che è successo non pensavamo che si sarebbe esagerato in questa maniera, era andato tutto bene nelle manifestazioni precedenti”.

A parlare all’indomani delle polemiche scoppiate per lo spettacolo hot durante un raduno d’auto è il sindaco di San Cipirello, Vincenzo Geluso.

“Anche se non eravamo presenti abbiamo le nostre colpe, mi dispiace immensamente chiedo scusa nuovamente. Anche negli anni passati qualche cosa era successo ma non esistevano mezzi di comunicazioni così veloci, quindi qualcuno potrebbe evitare di scrivere certe cose. Ma non importa il passato è passato”.

Un’esibizione che sarà certamente ricordate per molto tempo a San Cipirello. L’inaspettata performance si è tenuta domenica scorsa in piazza Liborio Mannino, davanti un centro commerciale. Il «Tuning show valle Jato», organizzato da un gruppo di appassionati delle auto, da due giorni è però finito al centro di una furibonda polemica, anche a livello politico.

Fonte: gds.it

(http://palermo.gds.it/2018/06/27/spettacolo-hot-a-san-cipirello-il-sindaco-su-facebook-chiedo-scusa-a-tutti_875945/)