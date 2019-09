Sicilia, Spreco alimentare: gli agronomi tornano a scuola

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Oggi , l’Ordine degli agronomi parteciperà alla terza edizione della Giornata di studi pluridisciplinare dal titolo “Gli Ordini si incontrano… e si confrontano” in programma a San Piero Patti, nel messinese.

Diversi i temi trattati da Maria Giovanna Mangione, presidente dell’Ordine degli agronomi di Agrigento, durante la terza sessione dei lavori sull’area tematica #Agrofor2030 prevista domani, intorno alle 15, tra i quali lo spreco, la sicurezza e la sovranità alimentare.

C’è di più. Per contenere il fenomeno dello spreco alimentare, l’Ordine degli agronomi si fa promotore di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovanissimi affinché essi stessi e i loro familiari riducano lo spreco di quegli alimenti che, nonostante siano ancora buoni per la nostra alimentazione, vengono scartati creando un danno enorme all’ambiente, si pensi, tanto per dirne una, alla produzione di rifiuti.

“Il problema dello spreco alimentare – afferma Maria Giovanna Mangione – non riguarda soltanto l’uso domestico, sul quale stiamo intervenendo cominciando dai ragazzi, e il settore della ristorazione ma l’intera filiera, quindi dalla produzione alla vendita al dettaglio, passando per le perdite post raccolto e la fornitura.

Occorre dimezzare lo spreco alimentare pro capite a livello di vendita al dettaglio e, in tal senso, i consumatori devono fare riferimento alle etichette degli alimenti senza però cadere nella trappola della confusione. L’avviso “è preferibilmente consumarsi entro”, ad esempio, sta a indicare la qualità e non la sicurezza del prodotto e se da un lato la dicitura mette in sicurezza il venditore, dall’altro crea confusione nei consumatori.

La sensibilizzazione dei cittadini comincia dai giovanissimi ed è a loro che indirizziamo la campagna sullo spreco alimentare, affinché si possa fare meglio, di più e con meno”.