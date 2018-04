Sicilia, stanziati 265 milioni di fondi per i forestali

Print This Post

Il presidente siciliano Nello Musumeci ha stanziato una somma di circa 265 milioni di euro per l’attività di prevenzione e antincendio per tutto il 2018.

Tali fondi, messi in moto dagli ultimi interventi in regione grazie all’iter burocratico atto ad arginare le incertezze di tanti addetti al lavoro e rasserenare tanti operai che attendono di rimettersi al lavoro quanto prima e dimenticare questi lunghi periodi di inattività, saranno utili per svolgere le giornate di garanzia dei forestali i quali quindi potranno essere avviati al lavoro entro i termini previsti dalla legge.

Di Pietro Geremia