Sicilia, stormo di uccelli finisce nel motore di un aereo: atterraggio d’emergenza

Sembra che gli aerei in arrivo e in partenza dalla Sicilia siano stati presi di mira dagli stormi di uccelli, o viceversa.

Nella giornata di ieri nello scalo dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo sarebbe avvenuto un altro “bird strike” (quando cioè uno dei motori dell’aereo risucchia un volatile) che questa volta avrebbe colpito il volo Roma-Palermo della Ryanair danneggiando l’aeromobile.

A quanto pare il mezzo era già in fase di atterraggio ma questo non ha impedito ai 170 passeggeri di prendersi una dose di paura per via della turbolenza dovuta all’impatto che ha fatto così entrare in azione, come avviene sempre in questi casi, i vigili del fuoco fino al rientro dell’allarme avvenuto poco dopo.