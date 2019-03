Sicilia, strangola la moglie e poi si suicida

Connect on Linked in

Un omicidio-suicidio sarebbe stato scoperto dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Castelvetrano, paese in provincia di Trapani.

In seguito al ritrovamento di una coppia, con due figli ed in procinto di separarsi, priva di vita residente in un palazzo sito in via Alcide De Gasperi nella giornata di ieri, i militari avevano immediatamente avviato le indagini atte a scoprire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dunque, pare che si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio in cui la moglie, casalinga di 48 anni, sarebbe stata strangolata dal marito, idraulico di 60 anni, che si sarebbe in seguito ucciso con un coltello.

Solo l’autopsia della sventurata coppia potrà dire con certezza la dinamica dell’accaduto, chiarendo ulteriori particolari che sono tuttora sconosciuti alle forze dell’ordine.