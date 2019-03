Sicilia, studentesse imbrattano bagno dell’aeroporto: bloccate dai poliziotti

Print This Post

“Quando vieni al Sud piangi due volte: quando arrivi e quando te ne vai” .

E’ questa la battuta di un noto film con Claudio Bisio e Alessandro Siani e si adatterebbe fortemente ad un caso avvenuto all’aeroporto di Palermo.

A quanto pare nei giorni scorsi tre studentesse, facenti parte di una scolaresca venuta in gita in Sicilia e che stava ripartendo per Milano, sarebbero state bloccate dalla polizia aeroportuale.

Le tre giovani avrebbero infatti imbrattato le mattonelle e i sanitari dei bagni dello scalo con alcuni pennarelli rossi venendo però beccate dagli addetti alle pulizie e denunciate alla polizia.

Dopo una bella ramanzina e una salata multa ad una di loro, che si sarebbe assunta la responsabilità dell’accaduto, le imbrattatrici sarebbero tornate a casa con la coda tra le gambe, sicure di non commettere più tali incivili azioni.