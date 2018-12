Sicilia, studenti portano spray urticante in classe: panico a scuola

Print This Post

Nella mattinata di ieri due ragazzini del primo anno del liceo Classico Garibaldi di Palermo hanno avuto la brillante idea di portare in classe uno spray urticante al peperoncino.

Non contenti, pare inoltre che l’abbiano iniziato a spruzzare per tutta la durata delle le lezioni costringendo così il professore e i compagni ad uscire di corsa fuori dalla classe in preda a tosse e occhi lacrimanti.

Solo dopo aver aperto le finestre la situazione è tornata alla normalità grazie anche all’intervento della polizia che ha effettuato un sopralluogo riuscendo così a identificare i due discoli.

Di Pietro Geremia