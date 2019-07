Sicilia, sub disperso in mare: ritrovato morto dopo 1 giorno di ricerche

Connect on Linked in

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa per la città di Catania.

Verso le 17 di ieri un sub di 60 anni residente nel posto era andato a fare un’immersione ed una battuta di pesca in apnea tra i bellissimi fondali etnei. Trascorrendo inesorabili le ore e non vendendolo tornare a casa, nella serata i suoi familiari avrebbero deciso di dare l’allarme facendo così mobilitare immediatamente gli uomini della guardia Costiera in una ricerca serrata della costa.

Solo dopo diverse ore di ricerche condotte via aria, terra e mare il cadavere del povero 60enne etneo sarebbe stato ritrovato nel lato est del molo di levante del porto di Catania alle primi luci dell’alba da parte di alcuni subacquei volontari spegnendo così le speranze dei parenti.