Sicilia, sui luoghi delle vacanze arrivano i treni: potenziata l’offerta dei servizi regionali

Il rilancio del turismo in Sicilia passa anche dalle rotaie. Ferrovie dello Stato, così, ha rilanciato la propria offerta nell’isola e da e per il Continente con una serie di novità inserite nel nuovo orario estivo che partirà domani. I dettagli sono stati illustrati dall’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Gianfranco Battisti e per, Trenitalia, dal presidente Tiziano Onesti e dall’amministratore delegato Orazio Iacono.

Il nuovo orario prevede il ripristino dell’offerta Intercity Giorno con il raddoppio delle corse e ritornano anche gli Intercity Notte, con doppia destinazione su Roma e Milano. Incrementata anche l’offerta delle navi veloci di Blujet per collegare la Sicilia a Villa San Giovanni e quindi all’alta velocità con orari in coincidenza con quelli di Frecce e Intercity ed insieme al biglietto proprio delle Frecce e dell’Intercity sarà possibile acquistare, sui canali di vendita Trenitalia, anche quello delle navi veloci di BluJet fra Villa San Giovanni e Messina per accorciare i tempi.

Aumentano anche i servizi regionali per pendolari e turisti e sono previsti, nel periodo estivo, nuovi collegamenti fra Palermo e Cefalù mentre salgono a 42 i collegamenti giornalieri fra Messina e Catania che, naturalmente, copriranno tutta la riviera jonica con Taormina in primo piano.

D’accordo con la Regione, committente del servizio, l’offerta regionale avrà un incremento di circa 100 treni, distribuiti sulle principali linee della Sicilia, portando l’offerta complessiva a circa 370 corse al giorno, pari a circa l’84% dell’offerta.

Come detto, aumentano le corse verso le località di mare. Dal 12 luglio al 30 agosto, infatti, quattro nuove corse collegheranno nei giorni festivi tra Palermo Centrale e Cefalù, offriranno l’opportunità di recarsi al mare lasciando a casa l’auto e dimenticando i problemi di traffico e parcheggio. Le partenze previste sono alle 10,40 e 12,50 da Palermo e sono stati armonizzati gli orari dei collegamenti di altre quattro corse esistenti, migliorando così l’offerta complessiva tra Palermo Centrale e Cefalù. Nei giorni festivi e nel periodo dal 14 giugno al 4 ottobre, diventano 32 i treni che da Palermo Centrale o da Punta Raisi hanno fermata a Palermo Sferracavallo, borgo marinaro di Palermo.

Sicurezza. A tutti i passeggeri saranno distribuiti mascherina, gel igienizzante, guanti in lattice, poggiatesta monouso e lattina d’acqua e l’assegnazione dei posti a bordo sarà a scacchiera per rispettare il distanziamento sociale. Inoltre, il controllo del biglietto sarà a distanza.

Capitolo tariffe. Trenitalia ha previsto un biglietto unico a 49 euro per quattro weekend o a 149 euro per tutti i weekend, senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, dal 24 giugno, mentre i bambini e i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis sui treni regionali.

Trenitalia, insomma, si vuole porre così in piena concorrenza con i vettori aerei, negli ultimi giorni – soprattutto Alitalia – al centro delle polemiche per il caro biglietti.Non è che Trenitalia sia esente da questa polemica e ad innescarla è stata la Uil Trasporti di Messina che ha sottolineato come gli aumenti tariffari del post Covid arrivino anche al 40%. Così un viaggio notturno da Palermo a Roma compartimento cuccette comfort riservato al singolo viaggiatore arriverà a costare nella nuova tariffa base oltre 156 euro, al netto di offerte economy.

«È ovvio che le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori nei treni notte pongono alla società Trenitalia restrizioni che penalizzano fortemente l’offerta di posti e la sostenibilità economica del servizio stesso – dichiara Michele Barresi, segretario generale UIltrasporti Messina – ma pur senza addossare colpe al gestore il risultato resta quello di una forte penalizzazione dell’utenza».

Fonte: lasicilia.it

