Sicilia, sviene in cucina con i fornelli accesi: scoppia rogo in casa

Poteva finire decisamente male la sfortunata serie di circostanze che avrebbero fatto scoppiare un rogo casalingo a Paternò, in provincia di Catania.

A quanto pare una donna sulla 50ina stava cucinando tranquillamente nella sua abitazione sita in via Impallomeni, zona San Michele, quando avrebbe avuto un improvviso malore che l’avrebbe fatta svenire non potendo di conseguenza tenere sotto controllo le fiamme le quali sarebbero venute a contatto con un oggetto sito nelle vicinanze causando così lo scoppio dell’incendio.

Solo grazie all’immediato intervento dei vigili del fuoco, chiamati tempestivamente da alcuni vicini di casa attirati dalle fiamme e dalle urla della donna che nel frattempo si era ripresa, è stato possibile domare il rogo evitando che si potesse espandere creando danni ben peggiori.