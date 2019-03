Sicilia, tengono 10 cani nel degrado: denunciata famiglia palermitana

Connect on Linked in

La polizia municipale di Palermo ha denunciato una famiglia residente nella zona di Via Noce per detenzione degli animali incompatibile in luoghi non idonei.

A quanto pare il nucleo familiare, composto da madre, padre e

figlio maggiorenne, teneva tranquillamente 10 cani all’interno del proprio

appartamento in pessime condizioni igieniche causando malumori nel vicinato non

solo dovuti ai forti latrati ma anche ad odori poco gradevoli che emanavano

dalla casa.

In seguito agli accertamento dei vigili urbani, in cooperazione con il personale

dei settori Asp veterinario e igiene pubblica, la famiglia animalista ma poco

osservatrice della pulizia è stata dunque denunciata.

Di Pietro Geremia