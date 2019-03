Sicilia, tenta di bruciare sterpaglie in un terreno: arrestato 41enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno arrestato un 41enne di Basicò, paese in provincia di Messina, per il reato di incendio boschivo in concorso.

Tutto risale al 2018 quando l’uomo era stato beccato in flagranza di reato dai militari, insieme ad un complice, mentre stava dando fuoco a delle sterpaglie site in un appezzamento di terreno con grave rischio del propagarsi delle fiamme.

Una volta beccati, i carabinieri hanno operato una

perquisizione all’interno del mezzo usato dai due rinvenendo e sequestrando una

tanica di benzina e due accendini utilizzati appena prima per innescare il

fuoco.

una volta espletate le formalità di rito e atteso il giudizio emesso dall’ufficio

esecuzioni penali della procura generale della Repubblica alla Corte di Appello

di Messina, l’uomo è stato dunque condotto presso il carcere di Barcellona

Pozzo di Gotto.

Di Pietro Geremia