Sicilia, tenta di gettarsi dal ponte ma viene salvato in extremis

Poteva finire in tragedia lo sconsiderato gesto messo in atto da parte di un 27enne di Noto, paese in provincia di Siracusa.

Il giovane netino sarebbe infatti stato salvato per il rotto della cuffia da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri proprio mentre stava per lanciarsi da un ponte alto ben 25 metri.

Del dettaglio, sembra che il giovane si trovasse in stato di forte alterazione emotiva a causa dell’ennesimo litigio con l’ex compagna.

Solo la protezza dei carabinieri ha potuto così salvare il 27enne il quale è stato preso per le braccia proprio nel momento in cui si era lasciato andare per poi essere tirato su, bloccato e trasportato all’ospedale “G. Di Maria” di Avola per gli accertamenti e le cure del caso.

Di Pietro Geremia